Втекли через санкції: зірки російського спорту виступатимуть за збірну Палестини

Щоб потрапити на Олімпіаду, довелося змінювати громадянство.

Війна проти України та санкції проти російських спортсменів змусили їх змінювати громадянство. Від режиму путіна атлети готові бігти куди завгодно. І не лише молоді. До речі, у росії хочуть прирівняти зміну спортивного громадянства до державної зради.

61-річний Володимир Туганов, який представляв росію на двох Олімпіадах у кінному спорті, перейшов до команди Палестини, пише sports.ru.

Про рівень спорту в Палестині можемо судити з того, що в Токіо-2020 її представляли лише п’ять спортсменів. І ті, займали останні місця у своїх дисциплінах.

"Безумовно, відхід кожного спортсмена збірної є серйозною втратою для країни. Однак в умовах, коли участь наших спортсменів у міжнародних змаганнях заборонена, ми розуміємо та приймаємо вибір кожного з них", — заявили у Федерації кінного спорту росії.

Головний тренер збірної росії Володимир Білецький зізнався, що Туганов не перший, хто втік до іншої країни.

"Через санкції, Туганов майже рік не виступає на міжнародних змаганнях, що негативно відбивається як на формі спортсмена, так і на його конях, за яких були заплачені дуже великі гроші", — зазначив тренер. І додав, що раніше до збірної Палестини перейшли ще два члени збірної росії — Олександра Максакова та Єгор Щибрик, визнаний найкращим спортсменом за підсумками 2021 року.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет заявив, що вивчить можливість допуску атлетів з росії та білорусі до Олімпіади в Парижі в 2024 році. Передбачається, що спортсмени матимуть шанс виступити у нейтральному статусі. В Україні різко проти такого рішення МОК і загрожують бойкотом Ігор.