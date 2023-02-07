"Франція — смітник": у росії істерять через слова мера Парижа

Мер столиці Франції Анн Ідальго не хоче пускати росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов, який образив українців через потенційний бойкот Ігор-2024, розкритикував мера Парижа Анн Ідальго, яка виступила проти участі росіян у наступній Олімпіаді.

Відповідна заява Тихонова доступна на sport24.ru. Олександр не соромився у висловлюваннях і назвав Францію "натуральним смітником", а мера Парижа "перевертнем" через зміну позиції в даному питанні.

"Для мене Франція і Париж — моя перша Олімпіада. І тоді була справжня Франція, а зараз — натуральний смітник.

Перевертні якісь. Як можна міняти свою думку? Хто вона така! Взагалі нічого не розуміє.

Передайте від Тихонова, що мерові Парижа слід піти до психіатра. Вони ж хворі люди! Сама ніколи не займалася спортом. Не знає, що це пекельна праця. Весь світ чекає на ОІ-2024! — заявив Тихонов.

Депутат держдуми рф Світлана Журова назвала слова Ідальго "русофобством".

"Не їй це вирішувати. Допускати нас чи ні, вирішує лише МОК. Мер чи президент не можуть впливати на допуск росіян. З іншого боку, вони можуть заборонити в’їзд на територію міста чи країни, треба це також враховувати. Якщо вони, звісно, на це підуть, але це безпрецедентний випадок.

Навіть у СРСР 1980 року можна було приїжджати спортсменам із бойкотуючих країн. Ніхто їх не засовував до команди біженців чи дисидентів. У нашому випадку слова мера Парижа – русофобство. Вони спеціально намагаються вивести наших спортсменів у розряд біженців”, — цитує Журову sport24.ru.

Нагадаємо, Ідальго виступила проти того, щоб росіяни виступали на міжнародних турнірах навіть під нейтральним прапором, доки триває війна в Україні.

Раніше повідомлялося, що Північні країни виступили проти допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.