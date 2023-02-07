Північні країни виступили проти допуску росії до Олімпіад

Цивілізований світ не хоче змагатися з агресорами

Відразу кілька країн виступили з рішучою заявою щодо позиції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з приводу повернення росіян та білорусів до міжнародного спорту.

Олімпійські та Паралімпійські національні комітети Норвегії, Швеції, Ісландії, Фінляндії та Данії не хочуть бачити росіян та білорусів на міжнародних змаганнях, доки триває війна в Україні. Про це йдеться у їхній спільній заяві від 7 лютого.

У прес-релізі всього 5 пунктів:

Ситуація з війною в Україні не змінилася. Ми твердо стоїмо на своїй позиції не давати російським та білоруським спортсменам та офіційним особам брати участь у міжнародних змаганнях. Зараз не найкращий час, щоб розглядати їхнє повернення. Це наша позиція. Ми користуємося цією нагодою, щоб ще раз підтвердити нашу непорушну підтримку українському народу та вимоги до миру. Ми та спортивні конфедерації працюватимемо разом та у тісному діалозі із зацікавленими сторонами для оцінки та постійного ретельного моніторингу ситуації.

Нагадаємо, МОК розглядає можливість участі росіян та білорусів на великих міжнародних турнірах лише у нейтральному статусі (без символіки та гімну). Проте це викликало жорстку реакцію президента України, однак у Комітеті лише проігнорували заяву Володимира Зеленського.

Національний олімпійський комітет (НОК) України на позачерговій Генеральній асамблеї проголосував за бойкот Ігор у Парижі у разі допуску на Олімпіаду-2024 росіян та білорусів. В Естонії повідомили, що не підтримають бойкот Ігор, хоча раніше одразу чотири країни, включаючи Естонію, виступили проти МОК у питанні потенційного допуску росіян.