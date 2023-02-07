Северные страны выступили против допуска россии к Олимпиадам

Цивилизованный мир не хочет соревноваться с агрессорами

Сразу несколько стран выступили с решительным заявлением касательно позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу возвращения россиян и белорусов в международный спорт.

Олимпийские и Паралимпийские национальные комитеты Норвегии, Швеции, Исландии, Финляндии и Дании не хотят видеть россиян и белорусов на международных соревнованиях, пока идет война в Украине. Об этом говорится в их совместном заявлении от 7 февраля.

В пресс-релизе всего 5 пунктов:

Ситуация с войной Украине не изменилась. Мы твердо стоим на своей позиции не давать российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в международных соревнованиях. Сейчас не лучшее время, чтобы рассматривать их возвращение. Это наша позиция. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу незыблемую поддержку украинскому народу и требования к миру. Мы и спортивные конфедерации будем работать вместе и в тесном диалоге с заинтересованными сторонами для оценки и постоянного тщательного мониторинга ситуации.

Напомним, МОК рассматривает возможность участия россиян и белорусов на крупных международных турнирах только в нейтральном статусе (без символики и гимна). Тем не менее это вызвало жесткую реакцию президента Украины, однако в Комитете лишь проигнорировали заявление Владимира Зеленского.

Национальной олимпийский комитет (НОК) Украины на внеочередной Генеральной ассамблеи проголосовал за бойкот Игр в Париже в случае допуска на Олимпиаду-2024 россиян и белорусов. В Эстонии сообщили, что не поддержат бойкот Игр, хотя ранее сразу четыре страны, включая Эстонию, выступили против МОК в вопросе потенциального допуска россиян.