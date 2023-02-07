"Франция - помойка": в россии истерят из-за слов мэра Парижа

Мэр столицы Франции Анн Идальго не хочет пускать россиян на Олимпиаду-2024 в Париже

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который оскорбил украинцев из-за потенциального бойкота Игр-2024, раскритиковал мэра Парижа Анн Идальго, выступившей против участия россиян в следующей Олимпиаде.

Соответствующее заявление Тихонова доступно на sport24.ru. Александр не стеснялся в выражениях и назвал Францию "натуральной помойкой", а мэра Парижа "перевертышем" из-за смены позиции в данном вопросе.

"Для меня Франция и Париж – моя первая Олимпиада. И тогда была настоящая Франция, а сейчас – натуральная помойка.

Перевертыши какие-то. Как можно менять свое мнение? Кто она такая! Вообще ничего не соображает…

Передайте от Тихонова, что мэру Парижа нужно пойти к психиатру. Они же больные люди! Сама никогда не занималась спортом. Не знает, что это адский труд. Весь мир ждет ОИ-2024!" – заявил Тихонов.

Депутат госдумы рф Светлана Журова назвала слова Идальго "русофобством".

"Не ей это решать. Допускать нас или нет, решает только МОК. Мэр или президент не могут влиять на допуск россиян. С другой стороны, они могут запретить въезд на территорию города или страны, надо это тоже учитывать. Если они, конечно, на это пойдут. Но это беспрецедентный случай.

Даже в СССР в 1980 году можно было приезжать спортсменам из бойкотирующих стран. Никто их не засовывал в команду беженцев или диссидентов. В нашем случае слова мэра Парижа – русофобство. Они специально пытаются вывести наших спортсменов в разряд беженцев", — цитирует Журову sport24.ru.

Напомним, Идальго выступила против того, чтобы россияне выступали на международных турнирах даже под нейтральным флагом, пока идет война в Украине.

Ранее сообщалось, что Северные страны выступили против допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.