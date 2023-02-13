Сбежали из-за санкций: звезды российского спорта будут выступать за сборную Палестины

Чтобы попасть на Олимпиаду пришлось менять гражданство

Война против Украины и санкции против российских спортсменов вынудили их менять гражданство. От режима путина атлеты готовы бежать куда угодно. И не только молодые. Кстати, в россии хотят приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

61-летний Владимир Туганов, который представлял россию на двух Олимпиадах в конном спорте, перешел в команду Палестины, пишет sports.ru.

Об уровне спорта в Палестине можем судить по тому, что в Токио-2020 ее представляли всего пять спортсменов. И те, занимали последние места в своих дисциплинах.

"Безусловно, уход каждого спортсмена сборной является серьезной потерей для страны. Однако в условиях, когда участие наших спортсменов в международных соревнованиях запрещено, мы понимаем и принимаем выбор каждого из них", — заявили в Федерации конного спорта россии.

Главный тренер сборной россии Владимир Белецкий признался, что Туганов не первый, кто сбежал в другую страну.

"Из-за санкций, Туганов почти год не выступает на международных соревнованиях, что самым отрицательным образом отражается как на форме спортсмена, так и на его лошадях, за которых были заплачены очень большие деньги", — отметил тренер. И добавил, что ранее в сборную Палестины перешли еще два члена сборной россии — Александра Максакова и Егор Щибрик, признанный лучшим спортсменом по итогам 2021 года.

Напомним, Международный олимпийский комитет заявил, что изучит возможность допуска атлетов из россии и беларуси к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Предполагается, что спортсмены получат шанс выступить в нейтральном статусе. В Украине резко против такого решения МОК и грозят бойкотом Игр.