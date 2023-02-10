Учил детей любить Украину и сам погиб за нее: Одещина прощается с героем
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Героя не стало на 32-м году жизни
Война в Украине продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочек нашей страны. Одной из таких непоправимых потерь стала гибель Игоря Бончева — учителя физики и физкультуры из Одесской области.
Об этом пишет издание "Оdessa-life".
Молодой воин до отправки на фронт проработал четыре года учителем в селе Введенка Саратской громады. На момент смерти педагогу было всего 32. Он ушел защищать Украину добровольцем. У героя остались жена Наталья и два маленьких сына – семилетний Аркадий и четырехлетний Назар.
Директор школы, в которой работал Игорь Бончев, вспоминает, что ученики очень уважали Игоря как педагога, потому что он с любым ребенком мог найти общий язык. Он, в свою очередь, учил детей ценить жизнь и любить Родину.
Коллеги вспоминают его как открытого, общительного и дружелюбного человека. Когда началась полномасштабное вторжение россии, он сразу добровольно встал в ряды ВСУ и отправился на фронт бороться с оккупантами. Путь воина для молодого учителя закончился в бою на Донбассе.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Сватово героически погиб воин-дзюдоист Владислав Шеин.
Также мы сообщали о том, что под Соледаром погиб молодой выпускник Могилянки.