Учил детей любить Украину и сам погиб за нее: Одещина прощается с героем

Героя не стало на 32-м году жизни

Война в Украине продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочек нашей страны. Одной из таких непоправимых потерь стала гибель Игоря Бончева — учителя физики и физкультуры из Одесской области.

Об этом пишет издание "Оdessa-life".

Молодой воин до отправки на фронт проработал четыре года учителем в селе Введенка Саратской громады. На момент смерти педагогу было всего 32. Он ушел защищать Украину добровольцем. У героя остались жена Наталья и два маленьких сына – семилетний Аркадий и четырехлетний Назар.

Директор школы, в которой работал Игорь Бончев, вспоминает, что ученики очень уважали Игоря как педагога, потому что он с любым ребенком мог найти общий язык. Он, в свою очередь, учил детей ценить жизнь и любить Родину.

Коллеги вспоминают его как открытого, общительного и дружелюбного человека. Когда началась полномасштабное вторжение россии, он сразу добровольно встал в ряды ВСУ и отправился на фронт бороться с оккупантами. Путь воина для молодого учителя закончился в бою на Донбассе.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Сватово героически погиб воин-дзюдоист Владислав Шеин.

Также мы сообщали о том, что под Соледаром погиб молодой выпускник Могилянки.