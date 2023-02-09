Ценой своей жизни спас побратимов: Зеленского просят наградить воина званием Героя Украины

Дома у мужчины осталась супруга и двое маленьких детей

Украинские военные совершают на фронте невозможные вещи, борясь за каждый сантиметр родной земли, нередко они прикрывают своих побратимов ценой собственной жизни. Такой оказалась печальная история воина со Львовщины Василия Кордюка. Сейчас украинцы просят президент Владимира Зеленского присвоить защитнику звание Героя Украины посмертно.

Василий Кордюк погиб вблизи села Пятихатки Бериславского района. Некоторое время он считался без вести пропавшим. Однако вскоре стало известно, что он таки не смог выбраться из-под минометного обстрела. Перед этим воин вытащил своих раненых собратьев из автомобиля, а затем помог им эвакуироваться с поля боя. Он прикрывал своих товарищей, пока не получил смертельное ранение.

На сайте президента Украины появилась петиция, в которой граждане просят Зеленского наградить погибшего воина званием Героя Украины. На данный момент предложение авто собрало уже более 20 тысяч голосов. Отметим, что для рассмотрения петиции необходимо собрать 25 тысяч голосов.

Немного из жизни Василия Кордюка

Родился 15 июня 1989 в городе Николаев Львовской области.

С первых дней полномасштабной войны встал на защиту родины. В составе своей бригады мужчина выполнял боевые задания на территории Херсонской области.

В начале октября 2022 года бронеавтомобиль "Казак", в котором находился Василий, попал под вражеский минометный обстрел.

После происшествия некоторое время он считался без вести пропавшим, но спустя время стало известно, что он погиб.

Дома у Кордюка остались жена и двое детей, передает издание "Высокий Замок".

"Когда муж пошел служить, сын уже тогда очень гордился отцом и всем говорил, что его папа герой. Но когда муж погиб, я Диме все честно рассказала: отец погиб, спасая ребят. И сын очень хочет получить звание Героя Украины за папу, чтобы все знали, какой у него был папа", — сказала жена погибшего Ольга.

Восьмилетний сын Василия Дима в письме святому Николаю попросил, чтобы война закончилась, а его папа получил звание Героя Украины.

Письмо сына Василия Кордюка. Фото - Высокий Замок

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Соледар погиб украинский военный Виталий Мудрак. В марте бойцу должно было исполниться 24 года.