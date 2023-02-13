Совсем юный защитник: в бою с оккупантами погиб 19-летний студент (фото)
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Герой сознательно стал щитом между смертью и жизнью
В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни лучших её сыновей и дочек. Одной из таких непоправимых потерь для нашей страны стала гибель совсем молодого патриота и защитника Андрея Гриба.
Как пишет "Главред", 19-летний уроженец села Горбаков Ровенской области погиб в бою, защищая Украину от оккупантов, 8 февраля 2023 года. Последний бой студента Мирогощанского аграрного профессионального коледжа состоялся у села Гряниковка Харьковской области.
"Студенческая семья колледжа — в трауре. Защищая нас, родную землю, погиб друг, одногруппник, сын, чей-то возлюбленный Андрей Гриб. Парень сознательно стал щитом между смертью и жизнью", — пишут на странице колледжа, где учился Андрей.
Ранее мы писали о том, что по дороге с фронта домой в ДТП погиб украинский защитник Виталий Каневский. У воина осталась супруга и двое маленьких детей.
Также мы сообщали о том, что в боях с оккупантами погиб цирковой артист Никита Трубецкой. У погибшего героя осталась жена и трое детей, двоим из которых еще не исполнилось 18 лет.