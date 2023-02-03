Украинский воин ехал с фронта в отпуск и погиб в ДТП: без отца остались двое детей

3 февраля состоялась церемония прощания с Героем

Украина день за днем продолжает терять своих лучших защитников. Военнослужащий Виталий Каневский, возвращавшийся с фронта в отпуск домой к семье, погиб в страшном ДТП. У воина осталась супруга и двое маленьких детей.

Виталию Каневскому было всего 35 лет. Он проходил службу в 214 отдельном стрелковом батальоне, сражаясь с российскими оккупантами за свою родную страну. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко.

"Достойно защищал наши границы, наше спокойствие от оккупанта. Вернулся домой, но совсем не так, как нам этого хотелось бы. Навсегда 35… Без отца остались двое детей. Выражаю искренние соболезнования по поводу горькой потери родным и друзьям", — написал Поситко.

Прощание с Виталием Каневский состоялось сегодня, 3 февраля. В общине был объявлен День траура в связи со смертью украинского Героя. Церемония прощания началась в 11:00, а похороны защитника нашей страны проходят с 13:30 на Аллее Славы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Донецкой области в боях с российскими захватчиками погиб военный Даниил Мурашко, отведя подбитый самолет от жилых зданий.