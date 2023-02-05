Остались трое детей: в боях с оккупантами погиб цирковой артист

У мужчины осталась жена и трое детей

Украина продолжает терять своих героических защитников в боях против российского нашествия. Так на этот раз стало известно о гибели циркового актера Никиты Трубецкого.

Как сообщила его коллега Любовь Конобас, трагедия произошла 30 января, однако она не стала уточнять где именно. У погибшего героя осталась жена и трое детей, двоим из которых еще не исполнилось 18 лет.

На момент гибели мужчине было всего лишь 38 лет.

Конобас призвала не быть равнодушными и помочь жене, которая осталась с детьми одна, а также обнародовала номера карточек вдовы:

4149 6293 1376 2742 Приват;

5375 4141 3277 3689 Моно;

банка Моно — ссылка.

В свою очередь жена погибшего воина Наталья Колесникова сообщила, что церемония прощания состоится 6 февраля 2023 года в 10:00 на Берковецком кладбище (Киев).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях под Бахмутом погиб уроженец Львовщины Олег Романюк. Дома у мужчины осталось пятеро детей.

Кроме того, мы писали о том, что в боях против российских оккупантов погиб мастер спорта по бодибилдингу Дмитрий Подопригора.