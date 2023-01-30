Украина потеряла еще одного героя: отец 5 детей погиб в боях под Бахмутом

Воин с середины лета защищал Родину от российского оккупанта

Пока одесситы прощаются погибшим на фронте земляком, журналистом Игорем Терехиным, Украину всколыхнуло еще одно печальное известие о смерти отца 5 детей, уроженца села на Львовщине Романюка Олега Ивановича.

Об этом сообщили на странице Буской городской территориальной громады Львовской области в соцсети, отметив, что житель села Кизлов погиб 27 января в бою с российскими оккупантами. Боец Вооруженных сил Украины встал на защиту Родины еще в июле 2022 года, однако получил смертельные ранения недалеко от населенного пункта Николаевка Бахмутского района Донецкой области во время очередного минометного обстрела россиян.

У защитника остались любящая жена и пятеро детей.

Редакция "Телеграфа" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Склоняем свои головы в почете перед памятью героя.

Напомним, как в боях с оккупантами под Бахмутом погиб отважный воин-добровольец Алексей Новицкий, более известный среди собратьев как "Кaзaх". Мужчина ценой собственной жизни сбил вражескую "СУ-шку", однако спастись от обстрела все же не успел.