Отвел самолет от жилых домов: в бою за Украину погиб 24-летний летчик

С начала российского вторжения воин уничтожил большое количество вражеской техники и ликвидировал более 600 оккупантов

В Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, выполняя задание, погиб летчик-герой, командир эскадрильи майор Даниил Мурашко. Воину было всего 24 года.

Об этом сообщается на Facebook-странице 299-й бригады тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

Сослуживцы отмечают, что Мурашко храбро встал на защиту Родины в первый день полномасштабного российского вторжения. Он смело выполнял все поставленные задачи и был неотъемлемой частью своей команды.

"На его счету 141 боевой вылет — майор уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 вражеских авто, около 30 автоцистерн и около 600 кафиров", — говорится в сообщении.

Воин неоднократно выводил из-под ударов, в том числе и ракетных, авиатехнику. За свои достижения он был награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

О смерти Даниила Мурашко стало известно 27 января. Военные передают, что он погиб, отведя подбитый самолет от жилых построек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Бахмутом погиб храбрый украинский воин Алексей Новицкий. Он попал под обстрел со стороны российских захватчиков.