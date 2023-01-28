Сбил российскую "СУ-шку" ценой собственной жизни: под Бахмутом погиб еще один отважный воин ВСУ (фото и видео)

Человек добровольно встал на защиту Родины от оккупанта.

В войне с россией Украина продолжает терять лучших своих сыновей: в боях с оккупантами погиб отважный воин-добровольец Алексей Новицкий. Для собратьев — "Кaзaх". Украинский герой простился с жизнью во время вражеского обстрела, когда отходил с товарищами на другую позицию.

Как пишет издание "Армия Информ", во время авианалета российского противника под Бахмутом отважный "Казах" успешно подбил из ПЗРК Stinger российский истребитель Су-25, однако в момент отхода на другую позицию, попал под обстрел со стороны оккупационной армии, в результате чего трагически погиб.

Алексей Новицкий погиб под Бахмутом

Побратимы рассказывают, что в тот день счет, когда в зону их поражения вошли три российских самолета – два истребителя Су-27 и штурмовик Су-25, счет шел буквально на секунды, так что стрелки-зенитчики получили задачу оперативно уничтожать все воздушные объекты.

Когда вражеская российская авиация подлетела поближе и начала снижаться для атаки, Алексей сразу среагировал и подбил самолет. Эффектный момент даже попал на видео.

К сожалению, разделить радость дальнейшей победы "казах" с нами уже не сможет…

"Телеграф" выражает искренние соболезнования семье и близким трагически погибшего воина-героя. Вечная память!

Напомним, что на Донбассе во время боев с оккупантами погиб Вадим Сычев, которого президент Украины Владимир Зеленский наградил за защиту Родины почетным орденом "За мужество".