Разыскивали несколько дней: в Черниговской области трагически погиб бывший депутат (фото)

Погибший мужчина в довольно молодом возрасте баллотировался на должность главы Менской территориальной громады

В городе Мена Черниговской области произошло трагическое событие — бывшего депутата районного совета Константина Николайчика нашли мертвым. Его тело извлекли из местной реки с одноименным названием. Предварительно мужчину считали пропавшим без вести, его поиски продолжались несколько дней подряд.

Об этом сообщает "Общественное Чернигов", ссылаясь на данные Главного управления ГСЧС в регионе. К моменту смерти Николайчику было всего 32, за шесть лет до этого он был одним из кандидатом на должность председателя Менской ОТГ.

По данным действующего главы гроомады Геннадия Примакова, смерть Константина Николайчика стала ужасающей случайностью. Считается, что мужчина прогуливался вдоль берега реки и внезапно поскользнулся. Удержаться ему не удалось, поэтому он упал в водоем. К сожалению, выплыть Николайчик не смог.

Константину Николайчику исполнилось 32 года

Отметим, что тревогу родные и друзья мужчины забили еще 12 января. В течение пяти дней спасатели, правоохранители и неравнодушные люди вели поиски, пока из Мены не выловили тело утопленника. В конце концов в нем и опознали Николайчика.

Мена на карте

Напомним, мы рассказывали о загадочной смерти черниговского нардепа Антона Полякова, к гибели которого даже спустя полтора года остаются вопросы.