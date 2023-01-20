Розшукували кілька днів: на Чернігівщині трагічно загинув колишній депутат (фото)

Загиблий чоловік у досить молодому віці балотувався на посаду очільника Менської територіальної громади

У місті Мена Чернігівської області сталася трагічна подія — колишнього депутата районної ради Костянтина Ніколайчика знайшли мертвим. Його тіло витягли із місцевої річки із однойменною до населеного пункту назвою. Попередньо чоловіка вважали зниклим безвісти, його пошуки тривали кілька днів поспіль.

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів", посилаючись на дані Головного управління ДСНС в регіоні. На момент смерті Ніколайчику було всього 32, за шість років до цього він був одним із кандидатом на посаду голови Менської ОТГ.

За даними чинного очільника громади Геннадія Примакова, смерть Костянтина Ніколайчика стала жахлива випадковість. Вважається, що чоловік прогулювався вздовж берега річки і раптово послизнувся. Втриматися йому не вдалося, тож він впав у водойму. На жаль, виплисти Ніколайчику не вдалося.

Костянтину Ніколайчику виповнилося 32 роки

Зазначимо, що на сполох рідні та друзі чоловіка забили ще 12 січня. Протягом п'яти днів рятувальники, правоохоронці та небайдужі люди вели пошуки, аж допоки із Мени не виловили тіло потопельника. Зрештою, у ньому і упізнали Ніколайчика.

Мена на карті

Наразі ж не лише трагічні випадки, а й війна забирає чимало життів українських громадян. Так, уродженець Прикарпаття Тарас Стахів загинув під час виконання бойового завдання на фронті. Молодий герой не дожив до свого 19-річчя усього кілька днів.

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