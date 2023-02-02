На Донбассе погиб знаменитый воин-бодибилдер

Украинский спортсмен отдал жизнь за родину

На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта по бодибилдингу Дмитрий Подопригора. Ранее мы писали о гибели под Бахмутом воина-силача Андрея Дмитриева.

О смерти спортсмена сообщила Национальная Федерация бодибилдинга Украины (ФББУ) в Facebook. Солдат погиб 21 января в Белогоровке (Луганская область) в результате вражеского минометного обстрела.

Дмитрий с 2021 года являлся мастером спорта Украины по бодибилдингу. На его счету победа в Кубке Украины-2021 среди мужчин в дисциплине физик в ростовой категории до 176 см, а также многочисленное число медалей на областных и всеукраинских соревнованиях. На спортивных соревнованиях он представлял город Харьков.

"Семья ФББУ выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Подопригоры. Дмитрий навсегда останется в наших сердцах как Герой – защитник нашей Украины. Вечная память и Слава Герою!" — говорится в сообщении от пресс-службы Федерации.

Совсем недавно воин демонстрировал свою физическую подготовку в Instagram.

Кроме того, у него было все в порядке с юмором:

Последняя публикация в соцсетях Героя

Напомним, что в боях под Бахмутом оккупанты убили мастера спорта Украины по фри-файту Андрея Храпанова. Также на этом направлении погиб известный украинский легкоатлет Владимир Андрощук.