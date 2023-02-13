Карпатская звезда и герой мемов: на фронте погиб самый известный овцевод Украины (видео)

Боевой путь для воина начался всего два месяца назад

Война в Украине продолжает забирать жизни наших граждан. Одной из таких горьких потерь стала гибель Михаила Кознюка, который стал настоящей звездой интернета после того, как дал комментарий украинскому репортеру, во время которого вдохновенно рассказывал о своей работе на местном диалекте.

Мужчина отправился на фронт защищать Украину, но его жизнь оборвалась 12 февраля. Об этом сообщили в Верховинском поселковом совете.

Герой служил главным сержантом 2 горно-штурмовой роты.

"Михаил Кознюк отстаивал свободу собственного государства и, к сожалению, 12 февраля 2023 года в результате ранений, вызванных вражеским артиллерийским обстрелом на Донецком направлении, отдал свою жизнь за наше будущее, за каждого из нас", — говорится в сообщении.

Боевой путь для воина начался всего два месяца назад.

"Погиб за Украину! Самый мощный овцевод", — пишет капеллан 8-го отдельного горно-штурмового батальона Иоанн Турчинский.

Напомним, свою популярность Кознюк приобрел после интервью, которое состоялось еще 7 лет назад. Внимание пользователей привлек своеобразных говор парня. С тех пор видео с ним набрало уже почти 2 миллиона просмотров, а у Михаила появилось множество поклонников.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб герой знаменитого видео "Ярик, бачок потек".

Также мы сообщали о том, что в бою с оккупантами погиб экс-игрок сборной Украины.