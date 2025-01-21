Скончался от полного отказа органов: как выглядит могила звезды 'Ширли-Мырли' Гаркалина и что он говорил об Украине

Известного актера не стало на 68-м году жизни

Российский актер Валерий Гаркалин, прославившийся благодаря комедии "Ширли-мырли", ушел из жизни в 2021 году. Артист заразился коронавирусом, который вызвал серьезные осложнения со здоровьем.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит его могила и где актер похоронен. Также мы узнали, что Валерий Гаркалин говорил об Украине.

Чем прославился Валерий Гаркалин

Российский актер Валерий Гаркалин родился в 1954 году в Москве. Его родители никак не были связаны с кинематографом, поэтому к выбору специальности сына отнеслись негативно. Они видели Валерия серьезным человеком с хорошей профессией, а актерство считали "пустым" ремеслом.

Молодой Гаркалин пытался не расстраивать родителей, работал слесарем на заводе, потом ушел в армию, а когда вернулся, то взбунтовался и пошел поступать в театральный институт. Первый раз ему отказали, но Валерия все же удалось стать студентом Гнесинского училища и попасть в экспериментальную группу факультета эстрадного искусства.

Валерий Гаркалин в молодости

После получения образования Гаркалин начал развивать карьеру, стал участником труппы театра "Люди и куклы" и гастролировал с ним по стране. В 1988 году Гаркалин окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа и стал на сцене играть в различных жанрах, поскольку был весьма харизматичным актером.

Валерий Гаркалин играл в театре в разных жанрах

С 1977 года Валерий начал сниматься в кино, его фильмография насчитывает более 80 кинолент, среди которых: "Царь Иван Грозный", "Бедная Саша", "Сыщики", "Кожа саламандры". Но всемирная известность пришла к нему после выхода комедии "Ширли-мырли", где Гаркалин сыграл четыре роли братьев-близнецов: Кроликова, Шниперсона, Алмазова и Кролико. Еще Валерий занимался озвучиванием мультфильмов.

Валерий Гаркалин в комедии "Ширли-мырли"

От чего умер Валерий Гаркалин, как выглядит могила

Российский актер Валерий Гаркалин в 2021 году заразился коронавирусом и был госпитализирован. Сразу после поступления в больницу его ввели в кому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, затем к аппарату ЭКМО. Позднее Валерия вывели из комы, но его состояние снова ухудшилось.

Валерий Гаркалин умер от осложнений коронавируса

В начале ноября 2021 года ему провели операцию на грудной клетке, но на фоне коронавируса у Гаркалина развился пневмоторакс, а потом его внутренние органы один за другим начали отказывать. Похоронили звезду "Ширли-мырли" на Миусском кладбище, а в 2023 году открыли ему мемориальный памятник.

Как выглядит могила Валерия Гаркалина

Памятник представляет с собой черную стелу с мраморным вкраплением, на котором изображен портрет Валерия Гаркалина. Под ним — памятная надпись.

Валерий Гаркалин похоронен на Миусском кладбище

Что Валерий Гаркалин говорил об Украине

В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, актер Валерий Гаркалин вместе с рядом других российских артистов и деятелей науки, подписал обращение инициативной группы по проведению Конгресса интеллигенции "Против войны против самоизоляции России против реставрации тоталитаризма".

Валерий Гаркалин осуждал аннексию Крыма

Звезда комедии "Ширли-мырли" неоднократно называл Крым "лучшим местом на Земле", перефразируя фразу писателя Максимилиана Волошина: "Жизнь одна человеку дана и прожить ее надо в Крыму". Гаркалин осуждал аннексию полуострова и предрекал России в связи с этим экономическую, политическую и гуманитарную катастрофы.

Актер часто посещал Крым до 2014 года, а после стал поддерживать Украину по крымскому вопросу и подписал письмо "Мы с Вами!", однако в 2017 году его внесли в базу "Миротворец", поскольку Гаркалин приехал на оккупированный полуостров с гастролями.

Валерий Гаркалин попал в 2017 году в "Миротворец"

"Телеграф" писал ранее, где похоронен и как сейчас выглядит могила легендарного актера Леонида Быкова. Он написал "завещание" за 3 года до гибели.