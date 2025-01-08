Могилу прижала 10-тонная глыба: как выглядит памятник кумиру СССР и сердцееду Абдулову

Скончался известный актер в результате борьбы с тяжелой болезнью

Популярный советский актер Александр Абдулов, прославившийся благодаря фильмам "Обыкновенное чудо" и "Чародеи", похоронен на Ваганьковском кладбище, как и Георгий Вицин. Скончался кумир миллионов женщин на 55-м году жизни.

"Телеграф" решил выяснить, что произошло с Александром Абдуловым и где он похоронен. Мы узнали некоторые факты его жизни.

Чем прославился актер Александр Абдулов

Советский актер Александр Абдулов родился в 1953 году в Тобольске в Тюменской области в театральной семье, поэтому с детства ему привили любовь к сцене. Хотя в школе Александр не стремился стать популярным актером, поскольку больше увлекался спортом.

Но после получения среднего образования, Абдулов пробовал поступить в театральное училище им. Щепкина, но провалил экзамены, поэтому пошел в педагогический институт. Параллельно Александр работал в театре у отца рабочим смены, а через год стал студентом ГИТИСа.

Александр Абдулов в молодости

Абдулов начал участвовать в спектаклях и сниматься в кино. Впервые в фильме он дебютировал в 1973 году в киноленте "Про Витю, про Машу и морскую пехоту". Но всенародная любовь и известность пришли к Александру после выхода фильма "Обыкновенное чудо", а успех подкрепили картины "С любимыми не расставайтесь", "Карнавал", "Чародеи", "Десять негритят", "Мастер и Маргарита" и другие.

Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"

Советский актер обладал привлекательной внешностью и харизмой, поэтому пользовался успехом у женщин и слыл заядлым сердцеедом. Был женат дважды, у него осталась дочь Евгения.

От чего умер Абдулов и как выглядит его могила

Скончался кумир миллионов женщин в январе 2008 года от рака легких четвертой стадии и метастазов во всех органах. Актер халатно относился к своему здоровью, которое было подорвано его образом жизни. Бесконечные съемки и репетиции в театре Александр Абдулов сменял на бурные вечеринки в кругу коллег и друзей. Долгое время его мучили боли в организме, но он не обращал на это внимания.

Александр Абдулов умер от тяжелой болезни

Но после 50 лет он остепенился. Однако проблемы со здоровьем были серьезные. У него открылось язвенное кровотечение, ему провели операцию, но это все негативно повлияло на работу сердца. Потом в Москве ему диагностировали рак, который вскоре подтвердили и в клинике Израиля. Абдулов пережил два курса химиотерапии, потом лечился в таджикского целителя, но чуда, увы, не произошло.

У Александра Абдулова осталась дочь

Похоронили актера на центральной алее на Ваганьковском кладбище, а через год после смерти его жена установила памятник, который вызвал волну обсуждения среди поклонников артиста.

Как выглядит могила актера Александра Абдулова

Монумент на могиле сразу бросается в глаза, поскольку весит 10 тонн и имеет внушительный размер. Он выполнен из белого камня, специально привезенного из Карелии. Буквы имени и фамилии Абдулова выполнены в виде лестницы, стремящейся в небо и ведущей на Голгофу. В камне также установили крест и плиту с изображением актера.

Где похоронен Александр Абдулов

Такой памятник решили сделать из монолитного камня, чтобы передать мощь и талант Абдулова, а лестница символизирует его непростой жизненный путь. Хотя многие поклонники ответили, что могилу легендарного актера просто прижали 10-тонной глыбой, а сам памятник безвкусный.

Памятник советскому актеру Александру Абдулову

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила Штирлица из "17 мгновений весны" Вячеслава Тихонова. Памятник актеру обошелся почти в 5 миллионов рублей (сейчас это 1,5 млн грн).