Ее захоронение разочаровало фанатов: как выглядит могила легенды советского кино Крачковской

Актриса играла роли в некоторых украинских лентах

Наталья Крачковская — советская актриса театра, кино и телевидения, которая снималась в фильмах "12 стульев", "Место встречи изменить нельзя", "Иван Васильевич меняет профессию". Артистки не стало в 2016 году, когда ей было 77. А в начале 2025 года умерла актриса Инна Выходцева, которая имела украинские корни.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность Наталии Крачковской, и как выглядит ее могила.

Наталья Крачковская — что известно

Наталья Крачковская появилась на свет в 1938 году в Москве. Училась в актерском вузе и параллельно начала сниматься в кино. Первыми лентами Крачковской были "Все начинается с дороги", "В степной тишине", "Нормандия-Ниман", где она играла небольшие роли.

Карьера пошла вверх, когда Крачковская познакомилась с режиссером Леонидом Гайдаем. Также этому способствовал брак актрисы со звукорежиссером Владимиром Крачковским. Так, женщина сыграла в ленте "12 стульев", которая стала популярной в СССР. В этой киноработе она исполнила роль мадам Грицацуевой.

Кроме этого, игру Крачковской можно увидеть в лентах "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Калина красная", "Операция "Трест". Интересно, что в ее наработке есть и украинские ленты, в частности "Рассказы о Кешку и его друзей", "Вечера на хуторе возле Диканьки", "Подвиг Одессы", "Однажды в Одессе, или Как уехать из СССР".

В общей сложности актриса снялась более чем в 130 кинороботах, среди которых — преимущественно второстепенные и эпизодические роли. Она обычно выполняла комедийных персонажей, чему способствовала ее внешность. Ее называли "королевой комического эпизода". Также Крачковская участвовала в детском юмористическом киножурнале "Ералаш", дублировала фильмы и мультфильмы.

В 1988 году муж актрисы Владимир Крачковский умер, из-за чего у нее появилось депрессивное состояние. Женщина долго не выходила из дома. А сын актрисы — Василий — работает звукорежиссером на "Мосфильме". В 1991 году у Карачковской появился внук, которого назвали Владимиром.

Могила Нины Крачковской

В последние годы своей жизни Нина Крачковская тяжело болела. Она жаловалась, что ее не поддерживает ни сын, ни другие родные. В 2015 году у Крачковской произошел сердечный приступ, но тогда врачи ее спасли. Но в 2016 году актрису снова госпитализировали и установили диагноз "инфаркт миокарда". Ей делали искусственную вентиляцию легких, однако артистка имела другие сопутствующие болезни, поэтому и умерла.

Крачковскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ей установили деревянный крест, а саму могилу не загородили. Поэтому захоронение выглядело заброшенным и заросло травой. Сын Крачковской — Василий — хотел перезахоронить возле нее своего отца, поэтому и не спешил заказывать памятник. Однако даже когда он это сделал, некоторое время ничего не менял на месце захоронения матери. Такой вид могилы вызвал возмущение людей.

В 2023 году актрисе установили монумент, однако он выглядит несколько странно. Это два больших камня, соединенных между собой, на которых нет портрета актрисы. Также на месте захоронения расположена старая табличка с ее данными.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит могила героини Нади из фильма "Любовь и голуби" Нины Дорошиной. Актрисы не стало в 2018 году.