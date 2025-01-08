Могилу притиснула 10-тонна брила: як виглядає пам’ятник кумиру СРСР та серцеїду Абдулову

Помер відомий актор у результаті боротьби з тяжкою хворобою

Популярний радянський актор Олександр Абдулов, який прославився завдяки фільмам "Звичайне диво" та "Чародії", похований на Ваганьківському цвинтарі, як і Георгій Віцин. Помер кумир мільйонів жінок на 55-му році життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що сталося з Олександром Абдуловим і де він похований.

Чим прославився актор Олександр Абдулов

Радянський актор Олександр Абдулов народився 1953 року в Тобольську в Тюменській області в театральній сім’ї, тому з дитинства йому прищепили любов до сцени. Хоча у школі Олександр не прагнув стати популярним актором, оскільки більше захоплювався спортом.

Але після здобуття середньої освіти, Абдулов намагався вступити до театрального училища ім. Щепкіна, але провалив іспити, тож пішов у педагогічний інститут. Паралельно Олександр працював у театрі у батька робітником зміни, а через рік став студентом ГІТІСу.

Олександр Абдулов у молодості

Абдулов почав брати участь у спектаклях та зніматися в кіно. Вперше у фільмі він дебютував у 1973 році у кінострічці "Про Вітю, про Машу та морську піхоту". Але всенародна любов та популярність прийшли до Олександра після виходу фільму "Звичайне диво", а успіх підкріпили картини "З коханими не розлучайтеся", "Карнавал", "Чародії", "Десять негренят", "Майстер і Маргарита" та інші.

Кадр із фільму "Звичайне диво"

Радянський актор мав привабливу зовнішність і харизму, тому користувався успіхом у жінок і мав славу запеклого серцеїда. Був одружений двічі, у нього лишилася донька Євгенія.

Від чого помер Абдулов і як виглядає його могила

Помер кумир мільйонів жінок у січні 2008 року від раку легень четвертої стадії та метастазів у всіх органах. Актор недбало ставився до свого здоров’я, яке було підірвано його способом життя. Нескінченні зйомки та репетиції в театрі Олександр Абдулов змінював на бурхливі вечірки у колі колег та друзів. Довгий час його мучили болі в організмі, але він не звертав на це уваги.

Олександр Абдулов помер від тяжкої хвороби

Але після 50 років він став розсудливим. Однак проблеми зі здоров’ям були серйозні. У нього відкрилася виразкова кровотеча, йому провели операцію, але це негативно вплинуло на роботу серця. Потім у Москві йому діагностували рак, який невдовзі підтвердили й у клініці Ізраїлю. Абдулов пережив два курси хіміотерапії, потім лікувався у таджицького цілителя, але дива, на жаль, не сталося.

У Олександра Абдулова залишилася дочка

Поховали актора на центральній алеї на Ваганьківському цвинтарі, а за рік після смерті його дружина встановила пам’ятник, який спричинив хвилю обговорення серед шанувальників артиста.

Як виглядає могила актора Олександра Абдулова

Монумент на могилі відразу впадає у вічі, оскільки важить 10 тонн і має значний розмір. Він виконаний із білого каменю, спеціально привезеного з Карелії. Літери імені та прізвища Абдулова виконані у вигляді сходів, що йдуть у небо і ведуть на Голгофу. У камені також встановили хрест та плиту із зображенням актора.

Де поховано Олександра Абдулова

Такий пам’ятник вирішили зробити з монолітного каменю, щоб передати міць та талант Абдулова, а сходи символізують його непростий життєвий шлях. Хоча багато шанувальників відповіли, що могилу легендарного актора просто притиснули 10-тонною брилою, а сам пам’ятник виглядає дивно.

Пам’ятник радянському актору Олександру Абдулову

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила Штірліца з "17 миттєвостей весни" В’ячеслава Тихонова. Пам’ятник акторові коштував майже 5 мільйонів рублів (зараз це 1,5 млн грн).