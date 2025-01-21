Помер від повної відмови органів: як виглядає могила зірки ’Ширлі-Мирлі’ Гаркаліна і що він говорив про Україну

Відомого актора не стало на 68-му році життя

Російський актор Валерій Гаркалін, який прославився завдяки комедії "Ширлі-мирлі", пішов із життя у 2021 році. Артист заразився коронавірусом, який спричинив серйозні ускладнення зі здоров’ям.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає його могила та де актор похований. Також ми дізналися, що Валерій Гаркалін говорив про Україну.

Як Валерій Гаркалін став відомим

Російський актор Валерій Гаркалін народився 1954 року в Москві. Його батьки ніяк не були пов’язані з кінематографом, тому до вибору спеціальності сина поставилися негативно. Вони бачили Валерія серйозною людиною з гарною професією, а акторство вважали "порожнім" ремеслом.

Молодий Гаркалін намагався не засмучувати батьків, працював слюсарем на заводі, потім пішов до армії, а коли повернувся, то збунтувався і пішов вступати до театрального інституту. Вперше йому відмовили, але Валерію все ж таки вдалося стати студентом Гнесинського училища і потрапити до експериментальної групи факультету естрадного мистецтва.

Валерій Гаркалін у молодості

Після здобуття освіти Гаркалін почав розвивати кар’єру, став учасником трупи театру "Люди та ляльки" та гастролював з ним по країні. У 1988 році Гаркалін закінчив факультет естради та масових вистав ГІТІСу і став на сцені грати в різних жанрах, оскільки був досить харизматичним актором.

Валерій Гаркалін грав у театрі у різних жанрах

З 1977 року Валерій почав зніматися в кіно, його фільмографія налічує понад 80 кінострічок, серед яких: "Цар Іван Грозний", "Бідна Саша", "Слідчі", "Шкіра саламандри". Але всесвітня популярність прийшла до нього після виходу комедії "Ширлі-мирлі", де Гаркалін зіграв чотири ролі братів-близнюків: Шніперсона-Кролікова-Алмазова (а також негра-стюарда Патрика Кролікоу). Ще Валерій займався озвученням мультфільмів.

Валерій Гаркалін у комедії "Ширлі-мирлі"

Від чого помер Валерій Гаркалін, як виглядає могила

Російський актор Валерій Гаркалін у 2021 році заразився коронавірусом та був госпіталізований. Відразу після вступу до лікарні його ввели в кому, під'єднати до апарату штучної вентиляції легень, потім до апарату ЕКМО. Пізніше Валерія вивели з коми, але його стан знову погіршився.

Валерій Гаркалін помер від ускладнень коронавірусу

На початку листопада 2021 року йому провели операцію на грудній клітці, але на тлі коронавірусу Гаркаліна розвинувся пневмоторакс, а потім його внутрішні органи один за одним почали відмовляти. Поховали зірку "Ширлі-мирлі" на Міуському цвинтарі, а у 2023 році відкрили йому меморіальний пам’ятник.

Як виглядає могила Валерія Гаркаліна

Пам’ятник представляє собою чорну стелу з мармуровим вкрапленням, на якому зображено портрет Валерія Гаркаліна.Під ним — пам'ятний напис.

Валерія Гаркаліна поховано на Міуському цвинтарі

Що Валерій Гаркалін говорив про Україну

У 2014 році, коли Росія анексувала Крим, актор Валерій Гаркалін разом із низкою інших російських артистів та діячів науки, підписав звернення ініціативної групи щодо проведення Конгресу інтелігенції "Проти війни проти самоізоляції Росії проти реставрації тоталітаризму".

Валерій Гаркалін засуджував анексію Криму

Зірка комедії "Ширлі-мирлі" неодноразово називав Крим "найкращим місцем на Землі", перефразовуючи фразу письменника Максиміліана Волошина: "Життя одне людині дане і прожити його треба в Криму". Гаркалін засуджував анексію півострова і передрікав Росії у зв’язку з цим економічну, політичну та гуманітарну катастрофи.

Актор часто відвідував Крим до 2014 року, а потім став підтримувати Україну з кримського питання і підписав листа "Ми з Вами!", однак у 2017 році його внесли до бази "Миротворець", оскільки Гаркалін приїхав на окупований півострів з гастролями.

Валерій Гаркалін потрапив у 2017 році до "Миротворця"

"Телеграф" писав раніше, де похований і як зараз виглядає могила легендарного актора Леоніда Бикова. Він написав "заповіт" за 3 роки до загибелі.