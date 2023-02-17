Спасал побратимов и погиб: Зеленского просят о звании Героя для молодого бойца с Полтавщины

Мужчина погиб через два дня после своего дня рождения

Украинские военные в ходе полномасштабной войны совершают невероятные поступки, но, к сожалению, нередко ценой собственной жизни. Такой стала история воина Василия Полищука с позывным "Газон" из Полтавщины. Он отвлекал оккупантов, чтобы у побратимов было время подготовить оружие для боевой готовности. Но в том же бою погиб в результате прямого попадания снаряда из вражеского танка.

Василий Полищук был сержантом 30-й отдельной механизированной бригады. Он стоял на обороне нашей страны с 2015 года. Мужчина был участником Революции Достоинства, служил в "Азове" и воевал в самых горячих точках Украины. Об этом пишет издание "Зміст".

Сестра погибшего Героя Ксения опубликовала петицию на сайте президента о присвоении ее брату звания "Герой Украины" посмертно. На данный момент петиция собрала уже более 18 тысяч голосов. Чтобы ее рассмотрели необходимо, чтобы проголосовали 25 тысяч человек.

Что известно о Василии Полищуке

Украинский защитник родился 25 августа 1995 года на Полтавщине.

В 2014 году был участником Революции Достоинства.

В феврале 2015 года стал участником АТО (боец полка "Азов"). В составе полка был боевым медиком и спас не одну жизнь.

В сентябре 2017 года получил тяжелое ранение. После пройденной реабилитации вновь отправился защищать Родину, имея лишь половину левого легкого.

"Он буквально учился заново самостоятельно дышать. Однако когда ему говорили о том, что ему стоило бы оформить инвалидность, он начинал не просто обижаться, а даже злиться. Очень не хотел об этом говорить и вообще оформлять ее", – вспоминает сестра военного Ксения.

В сентябре 2018 года подписал контракт с 30 ОМБр. Имел звание младшего сержанта в должности главного сержанта взвода боевых машин пехоты.

С начала полномасштабного вторжения Василий Полищук стоял в обороне Донецкой области. После полученного ранения весной 2022 года, он прошел реабилитацию и после этого был отправлен на харьковское направление.

"Мой брат как можно скорее хотел вернуться к своим собратьям на фронт. Даже после ранения, полученного 7 апреля, он пробыл в больнице месяц. Сразу же вернулся на фронт", – отметила Ксения.

27 августа Василий Полищук совершил настоящий героический поступок — он вышел лицом к лицу с вражеским танком, чтобы отвлечь оккупантов, чтобы его побратимы имели возможность подготовить оружие к боевой готовности. Но не все тогда заметили, что танка было два. Прямым попаданием вражеского снаряда из того самого второго танка, украинский воин был убит. "Газон" спас других своих собратьев от атаки украинских позиций оккупантами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях под Бахмутом погиб отважный воин-доброволец Алексей Новицкий. Ему удалось подбить из ПЗРК Stinger российский истребитель Су-25, но после отхода на другую позицию он попал под вражеский обстрел.