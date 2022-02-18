8 лет назад на Майдане начали убивать: что вспоминают очевидцы тех кровавых дней

Рассказы участников и очевидцев вошли в материалы уголовного дела

Восемь лет назад в эти февральские дни в Украине произошли глобальные события, изменившие ход истории в самой стране и повлиявшие на мировые процессы. Митинги протеста против отказа украинского руководства от европейского курса страны переросли в Революцию достоинства. Тогдашняя власть бросила против мирных демонстрантов силовиков с огнестрельным оружием. В течение 18 и 20 февраля 2014 года произошли самые кровавые события на Майдане. Жертвами столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов в феврале 2014 года в Киеве стали 107 человек. В их честь улицу Институтскую, ставшую "линией фронта" добра со злом, переименовали в аллею Героев Небесной сотни. В эти роковые даты, и в любые другие дни года, люди несут сюда цветы к импровизированному мемориалу погибшим за независимость…

Героям Небесной сотни несут цветы

Но и до сих пор расследование дел Майдана не завершено и виновные не понесли наказания – часть из них скрываются за рубежом, на территории Российской Федерации.

"Беркуту" помогали "титушки"

Вот как о тех страшных днях, непривычных для мирной Украины, год спустя вспоминал изданию "Радио Свобода" молодой медик Денис Тарасов. В тот момент он был студентом четвертого курса киевского Первого медицинского колледжа и потому стал добровольцем мобильных медицинских бригад, оказывавших помощь пострадавшим протестующим. Для человека, который считал, что человеческая жизнь – высшая ценность, расстрел митингующих стал потрясением.

Денис Тарасов влился в ряды медиков Майдана

"Ранения были, по моему мнению, очень травматичные, — рассказывал Денис. — Когда человека избивали или в него стреляли резиновыми пулями, то поврежденными оказывались те участки тела, которые очень сложно восстановить – глаза, пальцы ног, пальцы рук. Наносились очень жестокие удары по почкам. Эти ранения имеют долгосрочные последствия для жизнедеятельности человека. Для меня все это было очень дико".

18 февраля на улице Грушевского начались массовые столкновения протестующих и правоохранителей.

Митингующих избивали и расстреливали

"Когда наступали силовики, митингующие падали, споткнувшись, или из-за того, что по ним выстрелили из помпового ружья, но затем налетали силовики и дубасили их дубинками. Можно понять необходимость обездвижить человека для того, чтобы посадить его в автозак или арестовать, но такая жестокость от людей, которые живут с тобой в одной стране, которые покупают один и тот же хлеб, это было дико. На моих глазах было море избиений, ранений, некоторые смертельные… Первую смерть, которую я помню, это был человек, которому прострелили легкое, и он, из-за того, что не было рядом доктора, который мог бы ему помочь, за неимением аппаратуры, которая могла бы спасти ему жизнь, скончался на наших глазах. Он сначала дышал, а потом стал желтым, серым…".

Избиения были жестокими

Тарасов напомнил, что кроме сотрудников "Беркута" и солдат внутренних войск в разгоне безоружных людей участвовали также "титушки", поразившие своей жестокостью.

Избитые отец и сын Кузнецовы

"Я только успел заступить на службу в Доме офицеров, и через пять минут начался разгон. Стали поступать раненые: у кого-то рассечение головы, кто-то просто потерял сознание. И я посмотрел в окно, чтобы понимать ситуацию на улице, и увидел, как за митингующим бежал солдат внутренних войск, ударил его дубинкой, тот упал, и сзади прибежал "титушка", которому этот ВВэшник отдал свой алюминиевый щит, и он начал бить им по голове, ребром, упавшего майдановца. Я был в шоке".

Лютое противостояние

"Ранения были в голову, глаза и ноги…"

Страшные картины февральского противостояния отложились в памяти священника евангелистской церкви Ивана Бубляса. О том, какие показания пожилой мужчина давал в Подольском райсуде Киева, в марте 2020 года рассказывало издание "Граты".

Иван бубляс дает показания в суде против силовиков

По его словам, когда он подошел к перекрестку Институтской и Шелковичной, уже был разгар боев. На крышах близлежащих домов располагались бойцы "Беркута", стрелявшие по людям из помповых ружей, а также бросавшие вниз светошумовые гранаты.

"Я увидел, как другой священник вышел на перекресток — показать тем, кто стрелял оттуда, что тут мирные люди. Я также снял свой головной убор — фуражку и вышел туда, к тому священнику, показывая, что наши головы открытые, чистые", — вспоминает Бубляс.

18 февраля 2014 года - не рядовой день в истории страны

А спустя несколько минут Бублясу попала в голову граната, но не разорвалась. Упавшему человеку демонстранты помогли добраться до машин скорой, где ему оказали первую помощь. После того, вместе с дочкой – также активной участницей Революции достоинства, он отправился в Октябрьский дворец, где протестующие оборудовали медпункт. А в это время с Институтской уже стали поступать люди с огнестрельными ранениями. Как установила прокуратура, "беркутовцы" стреляли в демонстрантов из помповых ружей Форт-500, вот только в тот день некоторые из них зарядили ружья не резиновыми пулями, а охотничьими патронами со свинцовой картечью.

Медпомощь пострадавшим оказывали в "Октябрьском"

"Меня сразу подхватили и отвели к врачу. Тогда там были уже сотни раненых, очень много, я еще такого не видел. Врач бегал от одного к другому, оказывал помощь. В основном ранения были в голову, глаза и ноги", — вспоминал священник. И только дома из новостей он узнал, что в Крепостном переулке, где был травмирован гранатой, мог бы погибнуть: там получили смертельные ранения Сергей Шаповал, Игорь Сердюк и Владимир Кищук.

"Скорая ездила каждые 5-10 минут"

Максим Белоусов работал на Майдане фотографом — по заданию журнала "Art Ukraine" делал серию портретов протестующих. Общаясь с ними, проникся духом патриотизма.

"Переломным моментом для меня был факт избиения студентов под стелой, — два года назад вспоминал он "Вечернему Киеву" свои ощущения и впечатления той поры. — То, что Майдан может победить, понял после того, как люди своими телами остановили бронетранспортер и атаку "Беркута". Когда начались силовые акции и протесты, нам в редакции сообщили, что город перекрывают. Так что я шел пешком через мост Патона, через центр уже невозможно было идти. Так вот, самым ужасным для меня было то, что скорая ездила каждые 5-10 минут. Я тогда даже думать боялся, сколько раненых или убитых может быть на Майдане".

Раненых были сотни

Конечно же, внимание фотографа не могла не привлечь такая яркая личность, как Сергей Нигоян.

Сергей Нигоян стал одним из первых погибших

"Я был знаком с Сергеем Нигояном. Все девушки из нашей редакции его заметили, потому что он красивый, молодой, артистичный и с горящими глазами. Во время встречи на Майдане я рассказывал Сергею о реакции девушек… Он смеялся, просил дать электронную почту, чтобы после окончания акции я послал ему фото. Он поделился со мной своей мечтой стать известным. А потом мне позвонил мой отец и сообщил, что парня, которого я фотографировал, убили. Сергей Нигоян был первым, кого убили на Майдане. Слов нет передать ужас и боль, которую я почувствовал за молодого и мужественного человека, который стремился к большой жизни".

Погибших будет более 100 человек

Большинство участников тех событий верят, что все жертвы 2014-го были не напрасны, а независимость Украины удастся отстоять и сейчас — в противостоянии с агрессором.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинский телеведущий Матвей Ганапольский в телемарафоне предрек новый Майдан.