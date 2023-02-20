Центр Києва перекрили, столиця стала в пробках: причина, фото та відео

Офіційно про перекриття вулиць заздалегідь не повідомляли

В Україні 20 лютого вшановують пам’ять героїв Небесної сотні, які загинули в Києві під час Революції гідності. Цього дня 2023 року в Києві зібралося чимало людей, у тому числі й іноземних гостей, які бажають вшанувати полеглих. Через це у центрі столиці проблеми з рухом.

Про це повідомляє низка київських груп у месенджері "Телеграм". Центральна частина міста та проспект Перемоги перекриті. На багатьох перехрестях стоять регулювальники.

Місцеві жителі повідомляють про те, що також закрито Шулявський міст (відкрито лише для пішоходів). Перекрито вулицю Вадима Гетьмана, бульвар Лесі Українки.

Проблеми із проїздом на вул. Парковій, перехресті вулиць Чорновола та маршала Рибка, проспекті Берестейському. Сильні затори на Святошино та Нивках. Обмежено рух частини громадського транспорту (трамваїв).

Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні відбуваються по всій країні. У Києві до Меморіалу цього дня несуть квіти та лампади. Повідомляється про кортеж із іноземними гостями.

Нагадаємо, офіційно в Небесній Сотні – 107 людей. Дата 20 лютого обрана не випадково — цей день став найкривавішим, обірвалося життя півсотні людей із лав протестуючих.

Раніше "Телеграф" розповідав про героїв війни з росією, які продовжують приносити своє життя в жертву заради України. Герої віддавали життя, відволікаючи увагу від побратимів, рятуючи поранених, захищаючи нашу Батьківщину від нашестя ворога.