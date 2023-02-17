Рятував побратимів та загинув: Зеленського просять про звання Героя для молодого бійця з Полтавщини

Чоловік загинув за два дні після свого дня народження

Українські військові під час повномасштабної війни роблять неймовірні вчинки, але, на жаль, нерідко ціною власного життя. Такою стала історія воїна Василя Поліщука із позивним "Газон" з Полтавщини. Він відволікав окупантів, щоб побратими мали час підготувати зброю для бойової готовності. Але в тому ж бою загинув внаслідок прямого влучення снаряда з ворожого танка.

Василь Поліщук був сержантом 30-ї окремої механізованої бригади. Він стояв на обороні нашої країни із 2015 року. Чоловік був учасником Революції Гідності, служив в "Азові" та воював у найгарячіших точках України. Про це пише видання "Зміст".

Сестра загиблого Героя Ксенія опублікувала петицію на сайті президента про надання її брату звання "Героя України" посмертно. Наразі петиція зібрала вже понад 18 тисяч голосів. Щоб її розглянули, необхідно, щоб проголосували 25 тисяч осіб.

Що відомо про Василя Поліщука

Український захисник народився 25 серпня 1995 року на Полтавщині.

У 2014 році був учасником Революції Гідності.

У лютому 2015 року став учасником АТО (боєць полку "Азов"). У складі полку був бойовим медиком та врятував не одне життя.

У вересні 2017 року отримав тяжке поранення. Після пройденої реабілітації знову вирушив захищати Батьківщину, маючи лише половину лівої легені.

"Він буквально вчився заново самостійно дихати. Однак коли йому говорили про те, що йому варто було б оформити інвалідність, він починав не просто ображатися, а навіть злитися. Дуже не хотів про це говорити та взагалі оформляти її", — згадує сестра військового Ксенія.

У вересні 2018 року підписав контракт із 30 ОМБр. Мав звання молодшого сержанта на посаді головного сержанта взводу бойових машин піхоти.

З початку повномасштабного вторгнення Василь Поліщук стояв у обороні Донецької області. Після отриманого поранення навесні 2022 року він пройшов реабілітацію і після цього був відправлений на харківський напрямок.

"Мій брат якнайшвидше хотів повернутися до своїх побратимів на фронт. Навіть після поранення, отриманого 7 квітня, він пробув у лікарні місяць. Одразу ж повернувся на фронт", — зазначила Ксенія.

27 серпня Василь Поліщук здійснив справжній героїчний вчинок — він вийшов віч-на-віч з ворожим танком, щоб відволікти окупантів, щоб його побратими мали змогу підготувати зброю до бойової готовності. Але не всі тоді помітили, що танка було два. Прямим попаданням ворожого снаряда з того самого другого танка українського воїна було вбито. "Газон" урятував інших своїх побратимів від атаки українських позицій окупантами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях під Бахмутом загинув відважний воїн-доброволець Олексій Новицький. Йому вдалося підбити із ПЗРК Stinger російський винищувач Су-25, але після відходу на іншу позицію він потрапив під ворожий обстріл.