Відвів літак від житлових будинків: у бою за Україну загинув 24-річний льотчик

З початку російського вторгнення воїн знищив велику кількість ворожої техніки та ліквідував понад 600 окупантів

На Донеччині, де тривають важкі бої з російськими окупантами, виконуючи завдання, загинув льотчик-герой, командир ескадрильї майор Данило Мурашко. Воїнові було лише 24 роки.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 299-ї бригади тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Никифорова.

Товариші по службі зазначають, що Мурашко хоробро став на захист Батьківщини з першого дня повномасштабного російського вторгнення. Він сміливо виконував усі поставлені завдання і був невід’ємною частиною своєї команди.

"На його рахунку 141 бойовий виліт — майор знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 ворожих авто, близько 30 автоцистерн та близько 600 окупантів", — йдеться в повідомленні.

Воїн неодноразово виводив з-під ударів, у тому числі ракетних, авіатехніку. За свої здобутки він був нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

Про смерть Данила Мурашка стало відомо 27 січня. Військові передають, що він загинув, відвівши підбитий літак від житлових будинків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Бахмутом загинув хоробрий український воїн Олексій Новицький. Він потрапив під обстріл із боку російських загарбників.