В Киев приехал Байден: что известно и кто из союзников сегодня в Украине

С самого утра столица перекрыта, — и неспроста

Утро 20 февраля началось для Киева с перекрытых дорог и пробок, — это связано с неожиданным визитом президента США Джо Байдена.

Источники "Телеграфа" подтвердили, что американский лидер приехал в украинскую столицу.

Отметим, что с самого утра понедельника перекрыли ряд важных улиц в городе, из-за чего киевляне встали в пробках. Позже на дорогах были замечены кортежи, — появились предположения, что улицы перекрыли в связи с визитом иностранных гостей ко Дню памяти Героев Небесной сотни 20 февраля.

Сначала официально стало известно, что в Киев прибыла парламентская делегация Израиля, – об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Кроме того, Reuters пишет также о визите премьер-министра Италии Джорджии Мелони, а нардеп Александр Дубинский сообщает, что виновница пробок в Киеве, — директор МВФ Кристалина Георгиева.

Также кортеж был замечен возле посольства США в Киеве, что дало повод для слухов о возможном визите американского лидера Джо Байдена. Глава Белого дома планировал 20-21 февраля визит в Польшу и были разговоры, что он может заехать и в украинскую столицу, но риски такого визита оценивались как слишком высокие, писало издание Politico.

Тем временем вдоль украинско-польской границы курсирует стратегически-разведывательная авиация США:

Новость дополняется…