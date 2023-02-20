До Києва приїхав Байден: що відомо і хто із союзників сьогодні в Україні

З самого ранку столиця перекрита — і недарма

Ранок 20 лютого розпочався для Києва з перекритих доріг і пробок — це пов’язано з несподіваним візитом президента США Джо Байдена.

Джерела "Телеграфу" підтвердили, що американський лідер приїхав до української столиці.

Зазначимо, що з самого ранку понеділка перекрили низку важливих вулиць в Києві, через що містяни стали в пробках. Пізніше на дорогах помітили кортежі, — з’явилися припущення, що вулиці перекрили у зв’язку з візитом іноземних гостей до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні 20 лютого. Однак цікаво, що такі заходи безпеки ще жодного разу не задіяли при візитах іноземних гостей.

Спочатку офіційно стало відомо, що до Києва прибула парламентська делегація Ізраїлю, – про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Крім того, Reuters пише також про візит прем’єр-міністрки Італії Джорджії Мелоні, а нардеп Олександр Дубинський повідомляє, що винуватець заторів у Києві, — директорка МВФ Крісталіна Георгієва.

Також кортеж було помічено біля посольства США у Києві, що дало привід для чуток про можливий візит американського лідера Джо Байдена. Глава Білого дому планував 20-22 лютого візит до Польщі та були розмови, що він може заїхати і до української столиці, але ризики такого візиту оцінювалися як надто високі, писало видання Politico.

Проте, як виявилося, з самого ранку вздовж українсько-польського кордону курсує стратегічно-розвідувальна авіація США, і не дарма, — наші джерела підтверджують, що Байден насправді приїхав до Києва.

Зі зрозумілих причин про візит Байдена до України до останнього моменту офіційно не повідомлялося, більше того, — лише напередодні заявляли, що в рамках візиту Байдена до Польщі 20-22 лютого його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським не запланована.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден анонсував важливе звернення 21 лютого, зокрема, до росіян і президента рф володимира путіна, — експерти розповіли, про що воно може бути.