Зустрічі Зеленського із Байденом може не бути: що заявили у Польщі

У Байдена запланована двостороння зустріч із Дудою та ще кілька важливих заходів

Офіційної зустрічі президента України Володимира Зеленського із американським лідером Джозефом Байденом під час запланованого візиту останнього до Польщі може і не відбутися. Принаймні, поки на офіційному рівні польські політики її не підтверджують. Навпаки — посол США у Польщі Марк Бжезінський говорить, що президента Зеленського на окремих заходах за участі Байдена "не очікують".

Про це дипломат заявив в ефірі польського телеканалу TVN24. За його словами, у американського президента в Польщі вельми щільний графік, заплановано чимало політичних і громадських заходів.

Крім ключової промови, яку Байден має проголосити у садах королівського палацу у Варшаві, він планує зустрітися із польським колегою Анджеєм Дудою. Ця зустріч анонсована як двостороння.

У середу, 22 лютого, Джо Байден має стати учасником зустрічі лідерів так званої "Бухарестської дев'ятки". Це міжнародна ініціатива дев'яти європейських країн-членів НАТО — Болгарії, Литви, Латвії, Румунії, Естонії, Чехії, Угорщини, Словаччини та власне Польщі.

"Я не очікую, що там буде президент Зеленський", — підкреслив Марк Бжезінський.

Зазначимо, що перша інформація про можливу особисту зустріч Байдена і Зеленського у Польщі з'явилася ще на початку лютого. Згодом польські ЗМІ із посиланням на українських високопосадовців заявили, що наразі проводиться обговорення щодо міста, у якому б пройшли перемовини президентів. Ним може стати або Варшава, або Жешув.