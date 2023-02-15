Зеленський скоро зустрінеться з Байденом: стало відомо, де це може бути
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Президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом. Зустріч лідерів відбудеться у Польщі.
Про це пише польська газета Dziennik Gazeta Prawna.
Візит президентів відбудеться вже найближчим часом. Ймовірно, це може статися під час перебування Байдена у Варшаві чи Жешуві.
Варто зазначити, що президент США планує повісити Польщу напередодні річниці російського вторгнення на територію України у період з 20 по 22 лютого.
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