Зеленский скоро встретится с Байденом: стало известно, где это может быть

Встреча может пройти уже в этом месяце

Президент Украины Владимир Зеленский накануне годовщины полномасштабной войны в Украине может встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом. "Телеграф" расскажет некоторые детали.

По информации польской газеты Dziennik Gazeta Prawna, Зеленский и Байден, вероятно, встретятся в Польше во время визита в эту страну президента США.

"Мы заканчиваем подготовку. Скорее всего, это (встреча Байдена и Зеленского, — Ред.) произойдет во время пребывания президента США Джо Байдена в Варшаве или Жешуве", — сказали изданию источники в украинских органах власти.

Стоит отметить, что президент Соединенных Штатов планирует посетить Польшу накануне годовщины российского вторжения на территорию Украины, в период с 20 по 22 февраля. В ходе своего визита Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и планирует обсудить двустороннее сотрудничество между странами.

Информация о том, что в это же время Польшу может посетить Зеленский в Офисе президента Украины не подтверждали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в одном из интервью сделал многообещающий прогноз к годовщине российского вторжения на территорию нашей страны. В то же время в эти ожидаются "большие события" в Нью-Йорке.