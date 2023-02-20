Президенты россии и США сделают важные обращения 21 февраля: чего ожидать от Байдена и путина

Неслучайно американский и российский президенты решили сделать заявления в один и тот же день, считают эксперты

Неделя, на которую приходится годовщина российского вторжения в Украину, обещает быть очень напряженной. Но еще до трагической даты, 24 февраля, намечен ряд резонансных обращений. Два из них приходятся на вторник, 21 февраля. В этот день президент США Джо Байден, наметивший на 20-22 февраля посещение Польши, намерен выступить с некой речью, в которой, среди прочего, обратится к путину и российскому народу. А путин в этот же день собирается обратиться к федеральному собранию, хоть должен был это сделать еще под конец прошлого года.

Эксперты рассказали "Телеграфу", чего и почему ожидать от этих знаковых обращений в ракурсе российско-украинской войны.

Байден пошлет четкие меседжи Украине и россии

Президент аналитического центра "Политика", народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что синхронные заявления от путина и Байдена – не случайны. Ведь прошел почти год полномасштабных военных действий. Настало время для определенных итогов и объявления стратегических целей.

"Со стороны Джо Байдена можно ожидать месседжа "россия без путина". В анонсе выступления специально указано, что президент США пошлет сигналы и российскому руководству, и российскому народу. Вероятно, сигналом для народа и для элит будет необходимость смены режима и политики в Кремле, – считает эксперт. – США могут успокоить россиян тем, что не планируют нападать на рф или добиваться ее развала. Подчеркнуть, что политической целью поддержки Украины со стороны Штатов является возвращение мирового порядка, основанного на правилах. И новая россия должна будет уважать цивилизованные правила".

Как и когда может поменяться руководство в Москве – никто уточнять не будет, уверен Игорь Попов. Это может быть транзит власти на очередных или досрочных выборах или другие методы – на усмотрение российских элит. Им определяться и решать, акцентирует эксперт.

По мнению Игоря Попова, для нынешнего руководства Кремля месседжем со стороны Байдена может быть повтор тезиса вице-президента США Камалы Харрис, высказанного ею на Мюнхенской конференции по безопасности. А именно – об ответственности российского руководства за преступления против человечности. Плюс – позиция США по созданию международного специального трибунала.

"Все документы по созданию такого трибунала украинская экспертная группа подготовила по указу президента Владимира Зеленского еще в сентябре 2022 года, – подчеркивает эксперт. – Наши дипломаты долго вели необходимую работу с союзниками, и в последнее время украинская позиция в этом вопросе получает всё больше поддержки. И это может быть не "гибридный" трибунал на базе украинских судов с дополнением международных судей, а более масштабный орган, с созданием его через голосование на Генассамблее ООН".

Меседжем Байдена для Украины будет, по мнению Игоря Попова, заверения в поддержке "так долго, сколько будет нужно для победы" и анонс новых поставок вооружения. После упоминания британским премьером Риши Сунаком дальнобойных ракетно-артиллерийских систем в контексте помощи для ВСУ, о готовности поставить такие спецбоеприпасы могут заявить и США, предполагает эксперт.

Байденовские акценты и путинские сказки

Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что от Байдена мы услышим традиционные слова о поддержке Украины.

"А во, что он скажет по рф, в адрес рф, – сложно предположить. Особенно, учитывая, что анонсировано его некое обращение к путину и российскому народу в целом. Не верится, что он станет делать призывы типа "свергайте тирана!". Мне кажется, не в интересах США сейчас делать такие заявления. Во-первых, это ни к чему не приведет. Не станут россиян брать в руки колья и идти свергать своего "царя", потому что им так сказал заморский. Не в их это традициях, – поясняет эксперт. – Во-вторых, такой призыв – это окончательное сжигание переговорных мостов. Предполагаю, что в своем обращении к российскому народу Байден сделает акценты на том, что Запад для них – не враг. Что не было и нет планов по расчленению рф, нападению на нее. Что Запад помогает Украине, потому что она стала жертвой российской агрессии. Что для рф это никакая не освободительная, а захватническая война".

Касательно путина – вряд ли стоит ожидать чего-то необычного, прогнозирует Алексей Голобуцкий.

"Он традиционно будет рассказывать социальные, геополитические и прочие сказки. Пообещает больше денег населению. Повторит очередную порцию бреда о том, что рф воюет не с Украиной, а с НАТО, – предполагает эксперт. – Куда менее вероятным выглядит объявление о некоем новом "союзе". Известно, что в Москву понаехали представители "руководства" непризнанных Абхазии, Южной Осетии. Недавно вновь наведывался Лукашенко. И ходят слухи, что российское руководство намерено объявить о создании Союзного государства с включением в него вот этого всего. Некая перезагрузка проекта с ранее якобы "свободными республиками" и в последнее время всё менее самостоятельной Беларусью. Но в этот вариант, подчеркиваю, я верю меньше, чем в очередные путинские бла-бла-бла".

Еще один вариант, по словам Алексея Голобуцкого, что путин переименует так называемую "специальную военную операцию" в контртеррористическую операцию.

"Это подтвердит, что россия явно не тянет уже войну. Уже понятно, что ни Бахмута, ни другого весомого "успеха" у агрессора к 21 февраля не будет. И путину нечего тут сказать, кроме общих шаблонных слов, – поясняет эксперт. – Никаких "я устал, я ухожу" мы от него, конечно, не услышим. Для путина это всё равно, что покончить жизнь самоубийством".