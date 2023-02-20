Появились первые фото Байдена в Киеве

Фото были сделаны прямо во время воздушной тревоги

В понедельник, 20 февраля, американский президент Джо Байден приехал с неожиданным визитом в Киев и несмотря на воздушную тревогу возложил цветы Героям Небесной сотни.

Эксклюзивные фото с места событий сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Как известно, 20 февраля в Украине почитают память Героев Небесной сотни, и с самого утра половина улиц в столице была перекрыта, — оказалось, что из-за визита президента США. Почти сразу после того, как об этом стало известно, в Беларуси зафиксировали активность вражеской авиации, и в Киеве, как и во всей Украине, объявили воздушную тревогу.

Но сирены не остановили Джо Байдена от того, чтобы почтить память украинских героев.

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве сегодня

Наш корреспондент запечатлел, как американский президент кладет цветы на мемориал в центре Киева.

Байден и Зеленский во время воздушной тревоги в центре Киева 20.02.2023

Стоит заметить, что 20-22 февраля Байден должен был осуществить визит в Польшу, однако про визит в Украину до последнего момента не сообщали, — считалось, что это слишком рискованно. Также интересно, что с самого утра у польско-украинской границы курсирует стратегическая разведывательная авиация США.