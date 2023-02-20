Байден заскочил в АТБ и встретил жену Януковича: в сети водопад мемов к приезду президента США

Пользователи сети уже успели придумать большое количество шуток

Президент Соединенных Штатов Джо Байден неожиданно приехал в Киев, что подтверждают источники "Телеграфа". По городу с самого утра наблюдаются перекрытие дорог и огромные пробки. В связи с визитом американского лидера в столицу в сети разгорелись бурные обсуждения и пользователи уже подготовили порцию свежих мемов.

Сегодня с самого утра вдоль украинско-польской границы замечена стратегически-разведывательная авиация США. Это в свою очередь усиливает повод для слухов в сети о том, что президент все же посетил нашу столицу.

В то же время журналист Bild Юлиан Рьопке на своей странице в Twitter пишет о том, что Байден все же прибыл 20 февраля в Украину.

"Байден в Киеве. Город, который должен быть под контролем россии 360 дней. Какой сильный знак диктатору путину", — отметил он.

Пользователи сети уже придумали большое количество шуток относительно того, где мог быть Байден, пока информация о его визите не была подтверждена.

Отметим, что корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал первые фотографии президента США Джо Байдена в Киеве сегодня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 февраля в Украине чтят память героев Небесной сотни. В этот день в столицу приехала парламентская делегация Израиля. На улицах города заметны проблемы с движением транспорта, поскольку некоторые дороги были перекрыты.