Джо Байден був лідером "Блакитних курчат": хто завадив президентові стати великим футболістом

Глава США у студентські роки кинув спорт через батьків

У понеділок, 20 лютого, до Києва приїхав один із головних наших союзників у війні з росією – президент США Джо Байден.

Цікаво, що видатний американський політик у молодості більше думав про кар’єру спортсмена та цілком міг стати знаменитим футболістом. Розкажемо про спортивні успіхи президента США.

У дитинстві Джо Байден трохи заїкався і однокласники постійно жартували з нього. Рятуючись від булінгу Джо зайнявся американським футболом. Адже, за словами Байдена, там не потрібно бути промовистим. Головне – сила, спритність, кмітливість.

"Мені не вистачало впевненості у розмовах, але на футбольному полі я завжди був упевнений у собі", — згадує Байден.

Майбутній президент навчався у приватній школі "Академія Арчмер", яка ніколи нічого не вигравала у футболі. З приходом Байдена все змінилося. Школа виграла чемпіонат конференції, а лідером команди був Джо.

Байден під номером 30

З цього приводу у головній газеті Вілмінгтона вийшов репортаж про футбольні успіхи "Академії Арчмер". У ньому репортер назвав Джо Байдена найкращим приймаючим (ресивером) у команді.

Свою футбольну кар’єру Байден продовжив і в університеті Делавера. На першому курсі виступав за команду "Блакитні курчата". Але невдовзі змушений був залишити спорт, на цьому наполягли батьки. Бо він почав погано вчитися.

Коли справи в університеті налагодилися, Джо планував повернутись в американський футбол. Але саме познайомився з Нелією Хантер, яка жила в Сіракузах. Між ними було майже 400 км і Джо мав вибрати: або у вихідні він грає у футбол, або проводить час з Нелією. Байден вибрав дівчину, яка згодом стала його дружиною.

У YouTube є відео, як Джо Байден грав за "Академію Арчмер":