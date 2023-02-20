Джо Байден был лидером "Голубых цыплят": кто помешал президенту стать великим футболистом

Глава США в студенческие годы бросил спорт из-за родителей

В понедельник, 20 февраля, в Киев приехал один из главных наших союзников в войне с россией — президент США Джо Байден.

Интересно, что выдающийся американский политик в молодости больше думал о карьере спортсмена и вполне мог стать знаменитым футболистом. Расскажем о спортивных успехах президента США.

В детстве Джо Байден немного заикался и одноклассники постоянно подшучивали над ним. Спасаясь от буллинга Джо занялся американским футболом. Ведь по словам Байдена, там не нужно быть красноречивым. Главное – сила, ловкость, сообразительность.

"Мне не хватало уверенности в разговорах, но на футбольном поле я всегда был уверен в себе", – вспоминает Байден.

Будущий президент учился в частной школе "Академия Арчмер", которая никогда ничего не выигрывала в футболе. С приходом Байдена все изменилось. Школа выиграла чемпионат конференции, а лидером команды был Джо.

Байден под номером 30

По этому поводу в главной газете Уилмингтона вышел репортаж о футбольных успехах "Академии Арчмер". В нем репортер назвал Джо Байдена лучшим принимающим (ресивером) в команде.

Свою футбольную карьеру Байден продолжил и в университете Делавэра. На первом курсе выступал за команду "Голубые цыплята". Но вскоре вынужден был покинуть спорт, на этом настояли родители. Поскольку он стал плохо учиться.

Когда дела в университете наладились, Джо планировал вернуться в американский футбол. Но как раз познакомился с Нелией Хантер, которая жила в Сиракузах. Между ними было почти 400 км и Джо должен был выбрать: либо на выходных он играет в футбол, либо проводит время с Нелией. Байден выбрал девушку, которая впоследствии стала его женой.

В YouTube есть видео, как Джо Байден играл за "Академию Арчмер":