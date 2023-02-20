"Запускайте Кинджали!": у росіян "підгорає" через візит Байдена до Києва

Громадяни рф очевидно невдоволені тим, що американський лідер навідався до української столиці

У понеділок, 20 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до Києва, де зустрівся зі своїм колегою — українським лідером Володимиром Зеленським. Ця інформація вже звично спровокувала появу не абиякого шквалу негативних емоцій у представників російського сегменту мережі. Ба більше, на честь візиту одного з головних союзників України у Білорусі навіть злетіли винищувачі рф, після чого у більшості українських регіонів оголосили повітряну тривогу.

"Телеграф" вирішив зібрати найбільш уїдливі коментарі росіян, явно невдоволених тим, що Байден все ж прилетів до України. Зокрема, жителі ворожої країни і поціновувачі "руського міра" закликають одразу випустити по Києву ракети типу "Кинджал", аби одним махом ліквідувати двох лідерів — Байдена і Зеленського. Інші переконують, що українська сторона спеціально увімкнула тривожну сирену, аби американський президент мав змогу вкотре переконатися, що росія несе для України загрозу. А є й такі, хто запевняє, що лідер США, якого росіяни називають "господарем" українців, просто "загубився" по дорозі до Польщі.

Тим часом кремлівські пропагандисти називають візит Байдена до Києва "демонстративним приниженням росії".

Нагадаємо, що фотокореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову вдалося зловити кілька гарних кадрів із зустрічі Байдена та Зеленського у Києві, у момент, коли лідери вшанували пам'ять і поклали квіти на меморіалі Героям Небесної сотні.