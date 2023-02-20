"Запускайте Кинжалы!": у россиян "подгорает" из-за визита Байдена в Киев

Жители рф очевидно недовольны тем, что американский лидер посетил украинскую столицу.

В понедельник, 20 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в Киев, где встретился со своим коллегой – украинским лидером Владимиром Зеленским. Эта информация, уже привычно, спровоцировала появление шквала негативных эмоций у представителей российского сегмента Сети. Более того, в честь визита одного из главных союзников Украины в Белоруссии даже взлетели истребители рф, после чего в большинстве украинских регионов объявили воздушную тревогу.

"Телеграф" решил собрать самые едкие комментарии россиян, которые явно недовольны тем, что Байден все же прилетел в Украину. В частности, жители враждебной страны и ценители "русского мира" призывают сразу выпустить по Киеву ракеты типа "Кинжал", чтобы одним махом ликвидировать двух лидеров дружественных стран — Байдена и Зеленского. Другие убеждают, что украинская сторона специально включила тревожную сирену, чтобы американский президент мог в очередной раз убедиться, что россия несет для Украины угрозу. А есть и такие, кто уверяет, что лидер США, которого россияне называют "хозяином" украинцев, просто "потерялся" по дороге в Польшу.

Напомним, что фотокорреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову удалось поймать несколько хороших кадров со встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского в Киеве, в момент, когда лидеры почтили память и возложили цветы Героям Небесной сотни.