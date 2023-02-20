З Зеленським під звук сирен: Байден вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні у Києві (відео)

У мережі з'явилися перші відео зустрічі Зеленського з Байденом

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 20 лютого прибув до Києва. Разом із Володимиром Зеленським він побував на Михайлівській площі, де вони вшанували пам’ять загиблих українських військових.

Відповідні відео з візитом американського лідера почали з’являтися у мережі. На них видно, що Байден та Зеленський у ході своєї зустрічі ходять містом в оточенні охорони та великої кількості журналістів.

У момент, коли лідери перебували на Михайлівській площі, у місті лунали сигнали повітряної тривоги. Попри ймовірну загрозу та небезпеку, Байден та Зеленський під звуки сирен разом з іншими городянами та гостями столиці вшанували пам’ять загиблих українських військових.

Також кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив перші знімки із зустрічі двох лідерів у Києві. Він сфотографував, як Байден кладе квіти на меморіал у центрі столиці.

Варто зазначити, що під час того, як у мережі почалися бурхливі обговорення ймовірного візиту Байдена до столиці нашої країни, в Україні розпочалася масштабна повітряна тривога через активність російської авіації на території Білорусі. Ймовірно, таким чином країна-окупант показує своє незадоволення через приїзд президента США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 лютого до Києва також прибула парламентська делегація Ізраїлю та, за повідомленням ЗМІ, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Своєю чергою нардеп Олександр Дубинський передає, що у столиці сьогодні перебуває і директор МВФ Крісталіна Георгієва.