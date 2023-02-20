С Зеленским под звук сирен: Байден почтил память Героев Небесной сотни в Киеве (видео)

В сети появились первые видео встречи Зеленского с Байденом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев. Вместе с Владимиром Зеленским он побывал на Софиевской площади, где они почтили память погибших украинских военных.

Соответствующие видео с визитом американского лидера стали появляться в сети. На них видно, что Байден и Зеленский в ходе своей встречи ходят по городу в окружении охраны и большого количества журналистов.

В момент, когда лидеры находились на Софиевской площади, в городе раздавались сигналы воздушной тревоги. Несмотря на вероятную угрозу и опасность, Байден и Зеленский под звуки сирен вместе с другими горожанами и гостями столицы почтили память погибших украинских военных.

Также корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал первые снимки со встречи двух лидеров в Киеве. Он запечатлел, как Байден кладет цветы на мемориал в центре столицы.

Стоит отметить, что во время того, как в сети начались бурные обсуждения вероятного визита Байдена в столицу нашей страны, в Украине началась масштабная воздушная тревога из-за активности российской авиации на территории Беларуси. Вероятно, таким образом страна-оккупант показывает свое недовольство из-за приезда президента США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 февраля в Киев также прибыла парламентская делегация Израиля и, по сообщению СМИ, премьер-министр Италии Джорджия Мелони. В свою очередь нардеп Александр Дубинский передает, что в столице сегодня находится и директор МВФ Кристалина Георгиева.