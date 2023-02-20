В Києві вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні: ексклюзивні фото

20 лютого в Україні вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні.

В Україні в понеділок, 20 лютого, вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме цей день в історії Революції Гідності вважають найтрагічнішим, адже саме 20 лютого в центрі Києва загинули найбільше активістів. Щороку у ці дні в Україні проходять заходи до пам'ятної дати. І сьогоднішній день, в умовах повномасштабного вторгнення росії, не став виключенням.

З самого ранку в Києві на алеї Героїв Небесної Сотні відбувся молебень пам’яті загиблих. Українці несуть квіти до алеї Героїв Небесної Сотні в Києві та запалюють лампадки біля хреста на місці загибелі Героїв.

Як українці вшановують пам'ять Героїв Небесної сотні, бачив фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, саме з 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні.

20 лютого американський президент Джо Байден приїхав з несподіваним візитом до Києва і, незважаючи на повітряну тривогу, поклав квіти Героям Небесної сотні.

Крім того, до Києва прибула парламентська делегація Ізраїлю та директорка МВФ Крісталіна Георгієва.