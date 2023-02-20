"Рабів до раю не пускають": Зеленський зробив звернення на День Героїв Небесної Сотні (відео)

Український лідер переконаний, що українці здійснять мрію полеглих Героїв

Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до суспільства у День памʼяті Героїв Небесної Сотні, вкотре наголосивши на тому, що не має жодного сумніву в тому, що Україна переможе агресора.

Відеозвернення українського лідера у понеділок, 20 лютого, з`явилося на його сторінці у Telegram.

"Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну й українців у час Революції Гідності, – Героїв Небесної Сотні. Людей різного віку та професій, різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей", — йдеться у зверненні.

За словами президента, зараз, захищаючи Батьківщину від ворога, кожен повинен пам'ятати, що сила духу і міць базується на міці та силі багатьох українців, які свого часу не здалися, а навпаки, мріяли і діяли заради її майбутнього. Заради того, аби Україна стала вільною, сильною, незалежною, демократичною європейською країною.

Зеленський також наголосив, що не має жодного сумніву в тому, що українці все є захистять свою державу, реалізувавши мрію полеглих Героїв.

"Світла памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну й українців! Вічна шана Героям Небесної Сотні!", — додав він.

Раніше "Телеграф" ділився розповідями учасників лютневої Революції Гідності, які ціною власного життя виборювали на Майдані своє право на світле майбутнє України.