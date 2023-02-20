"Рабов в рай не пускают": Зеленский сделал обращение в День Героев Небесной сотни (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в День памяти Героев Небесной сотни, четко подчеркнув, что не сомневается в том, что Украина победит агрессора.

Видеообращение украинского лидера в понедельник, 20 февраля, появилось на его странице в Telegram.

"Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется", — сказал Зеленский.

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