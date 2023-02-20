Новая военная помощь и не только: первые заявления Байдена в Киеве

Байден сделал свои первые заявления по приезде в Киев

Президент США Джо Байден сегодня прилетел в Украину. О его визите стало известно буквально час назад, "Телеграф" продолжает сообщать о подробностях визита в Украину первого лица Соединенных Штатов Америки.

Политик сделал свои первые заявления. В частности, Джо Байден заявил в Киеве, что намерен подтвердить свою приверженность суверенитету Украины, в частности поддержать демократию, территориальную целостность и незыблемость украинских границ. Об этом говорится в опубликованном официальном заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Во время визита Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи стоимостью $500 млн, который будет предоставлен Украине. В Киеве Байден встретится с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения поддержки Украины. Будет объявлено о поставках критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы оградить украинский народ от воздушных бомбардировок.

Год назад, когда Россия начала свое жестокое вторжение в Украину, она думала, что Украина слаба, а Запад разделен, и Россия сможет победить нас. Однако Путин глубоко ошибся, — слова Байдена в публикации на сайте Белого дома.

Кроме того, он сообщил о планах объявить о дополнительных санкциях против элит и компаний, пытающихся избежать российской военной машины или успокоить ее. За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы оградить Украину беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержкой и эта поддержка будет продолжаться.

Также президент США заявил, что с нетерпением ждет поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами союзников с восточного фланга, а также высказать замечания по поводу того, как Соединенные Штаты будут продолжать объединять мир для поддержки народа Украины и основных ценностей человека, права и достоинство в Уставе ООН, объединяющих весь цивилизованный мир.

Напомним, что Байден в первую очередь почтил Героев Небесной Сотни на Софиевской площади. Интернет же отреагировал на визит Байдена волной остроумных мемов.