Байден у Києві: головні висновки та прогнози після історичного візиту

Візит Байдена до Києва — безумовний сигнал підтримки України та удар по росії та путіну.

У понеділок, 20 лютого, відбувся не анонсований і через це ще більш цікавий візит президента США Джо Байдена до Києва.

Він обговорив із українським колегою Володимиром Зеленським питання посилення військової підтримки нашої країни у ракурсі відбиття російської агресії.

Під час спільного брифінгу Зеленський заявив, що 2023-й стане роком нашої перемоги.

Експерти проаналізували для "Телеграфа" значимість цього візиту та його можливі наслідки.

Це поворотний момент у війні

Ексдипломат, політичний експерт, заступник командира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади №1 Вадим Трюхан розмірковує так:

"Цьогорічний візит президента США до Києва стане поворотним моментом у війні України за свою незалежність від нацистської росії. Чи був він несподіваним? Ні. Навпаки. Це – довгоочікуване рішення. І те, наскільки завзято представники адміністрації Байдена заперечували можливість зустрічі глави Білого Дому з президентом Зеленським під час наміченої на 20-22 лютого поїздки американського лідера до сусідньої з нами Польщі, наводило на думку, що зустріч буде”.

На думку ексдипломата, меседжі, озвучені Байденом, дають підстави для обережного оптимізму.

По-перше, пояснює Вадим Трюхан, можна бути сміливо впевненими в тому, що США Україну не залишать наодинці з агресором – за жодних обставин.

По-друге, продовжує експерт, США продовжать нарощувати свій вплив у демократичному світі. І не лише залишатимуться його лідером, а й інвестуватимуть ще більше зусиль у забезпечення ще більшої консолідації союзників у рамках НАТО та загалом Вільного світу.

По-третє, приїзд Байдена до Києва – це чіткий сигнал деяким європейським державам, лідери яких ще й досі вагаються або не включилися в повну протидію путінській недодержаві, наголошує Вадим Трюхан.

"Крім того, – зазначає він, – відвідування Києва головою Білого Дому – це позитивний сигнал для кожного українця та всього українського народу. Він свідчить, що США разом із нами. А щодо рашистів – головного болю після цього візиту їм додасться. І ми це вже бачимо з істерики їхніх пропагандистів усіх мастей".

Успіх, удар та сигнали

Екснародний депутат, голова Центру дослідження політичних цінностей Олександр Доній упевнений, що 20 лютого президент США вдарив по росії значно сильніше, ніж усі "Гарпуни", "Хаймерси", інші ракетні установки разом узяті.

"Несподіваний візит президента США до столиці України став шоком для російських політичних та військових еліт, їх пропагандистської обслуги. Враховуючи, що світ давно перетворився на монополярний, де пальму ідейної, політичної та економічної першості опанував "Західний світ", локомотивом якого стали саме США, цей візит не можна переоцінити. Для ворога-росії це знак, що "Західний світ" не заспокоїться, поки рф не визнає поразки. Для країн, що належать до "Західного світу" — чіткий сигнал, що допомогу Україні слід не тільки продовжувати, а й нарощувати. Для умовно "нейтральних" країн — теж чіткий сигнал, що якщо їх "вагання" будуть продовжуватися, то вакантне місце у співпраці з провідними країнами і структурами "Західного світу" може виявитися зайнятим, а "нейтрали" виявляться у розбитого російського корита", – пояснює Олександр Доній.

Візит Байден до Києва, на думку експерта, – це безперечний успіх української політичної дипломатії та безперечний чутливий удар по ворожій росії.