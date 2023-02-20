Рік нашої перемоги: Зеленський зробив гучну заяву на брифінгу з Байденом

Під час виступу Зеленський натякнув на новий пакет військової допомоги, який допоможе українським захисникам на фронті

Під час історичного візиту президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до української столиці, міста Києва, лідер України Володимир Зеленський, виступаючи перед журналістами, заявив, що 2023 рік повинен стати роком перемоги над росією.

"Ми маємо зробити так, щоб цей рік став роком перемоги", — сказав український президент.

Крім того, Зеленський додав, що результаті сьогоднішньої зустрічі з американським лідером Джо Байденом в подальшому будуть продемонстровані на полі бою. Вочевидь, він натякнув на новий пакет військової допомоги, який вже у вівторок, 21 лютого, оголосить Вашингтон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент Сполучених Штатів Америки добирався до Києва поїздом із Варшави і чому його візит вирішили тримати у секреті.

Також нагадаємо, які перші заяви зробив американський лідер під час свого візиту до української столиці та що пообіцяв своєму колезі Володимиру Зеленському. Серед них і військова підтримка Києва у його протистоянні російській агресії та анонс нового пакету зброї для ЗСУ.