Секретна поїздка із Варшави: стали відомі деталі візиту Байдена до України

Поїздка була засекреченою з міркувань безпеки

Президент США Джо Байден приїхав до України поїздом із Варшави. Однак у його розкладі на 20 лютого, який опублікував раніше Білий дім, про візит до столиці нашої країни не було інформації.

Подробиці поїздки американського лідера до Києва опублікувала газета New York Times.

Так, у неділю ввечері Білий дім відкрито опублікував розклад Джо Байдена на 20 лютого. Згідно з ним, президент США мав усе ще перебувати у Вашингтоні, а ввечері вирушити до Варшави. Однак на момент публікації цього розкладу він уже був у польській столиці.

Потім із Польщі Байден вирушив до Києва поїздом. Його поїздка до столиці України була засекречена з міркувань безпеки. Зазначимо, що згідно з інформацією ЗМІ, з 20 по 22 лютого американський президент має перебувати у Польщі. У нього запланована зустріч із президентом Анджеєм Дудою. Лідери обговорюватимуть двосторонню співпрацю між країнами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 лютого Джо Байден приїхав до Києва та зустрівся з президентом нашої країни Володимиром Зеленським. Під звуки сирен через повітряну тривогу лідери пройшлися Софіївською площею і вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні.