Секретная поездка из Варшавы: стали известны детали визита Байдена в Украину

Поездка была засекречена из соображений безопасности

Президент США Джо Байден приехал в Украину поездом из Варшавы. Однако в его расписании на 20 февраля, которое опубликовал ранее Белый дом, о визите в столицу нашей страны не было информации.

Подробности поездки американского лидера в Киев опубликовала газета New York Times.

Так, в воскресенье вечером, Белый дом открыто опубликовал расписание Джо Байдена на 20 февраля. Согласно ему, президент США должен был все еще находиться в Вашингтоне, а вечером отправиться в Варшаву. Однако на момент публикации этого расписания он уже был в польской столице.

Затем из Польши Байден отправился в Киев на поезде. Его поездка в столицу Украины была засекречена из соображений безопасности. Отметим, что согласно информации СМИ, с 20 по 22 февраля американский президент должен находиться в Польше. У него запланирована встреча с президентом Анджеем Дудой. Лидеры будут обсуждать двустороннее сотрудничество между странами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 февраля Джо Байден приехал в Киев и встретился с президентом нашей страны Владимиром Зеленским. Под звуки сирен из-за воздушной тревоги лидеры прошлись по Михайловской площади и посетили мемориал защитников Украины.